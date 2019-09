Komnata tajemnic Jarosława Kaczyńskiego. Donosy, prośby i skargi. "Wszyscy mają teczki"

marymania godzinę temu Oceniono 31 razy 21

Ubecka mentalność kaczej pokraki ukazana w całej krasie.

Jeśli tam jest jakakolwiek informacja podlegająca ochronie jako dane osobowe, to całe to archiwum musi zostać zbadane przez odpowiedni urząd i każdy obywatel powiadomiony kto, jak, gdzie i po co przechowuje dotycząde go informacje oraz jak są zabezpieczone i kto tym administruje.

W przeciwnym razie jest to przestępstwo.