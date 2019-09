Paweł Rabiej: związki partnerskie tak, adopcja dzieci nie. "Rozwiązanie kontrowersyjne"

wujojano pół godziny temu Oceniono 5 razy 3

Po pierwsze, związki partnerskie to dobre rozwiązanie, bo stabilizuje relacje i ułatwiałoby życie parom homoseksualnym. Po drugie, przyznanie im przywilejów na równi z małżeństwem byłoby niesprawiedliwe i nie wspierałoby funkcji prokreacyjnej, której taki związek z istoty nie jest w stanie spełniać. Po trzecie, dzieci zasługują na wychowywanie się w heteroseksualnej rodzinie, która jest normą, a nie odstępstwem od niej. W końcu, jeśli w ogóle dopuszczać adopcję dzieci przez pary homoseksualne, to co najwyżej, gdy jedno z partnerów jest biologicznym rodzicem. Dziecko jest osobą, a nie dobrem do nabycia.