Sondaż. PiS umacnia poparcie. 17 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować

gabrys13 godzinę temu

a ja jestem zawiedziona pisem. Tyle szumu narobili wokół 500 plus dla niepełnosprawnych. NIedawno zrezygnowałam z pracy po 25 latach przepracowanych bo syn został podłączony do respiratora, samam wychowuję dzieci. I co? Syn ma rentę socjalną i jest bardzo uszkodzony od dzieciństwa ale 500 plus nie dostanie bo pobieram świadczenie pielęgnacyjne. Naprawdę kpicie z rodzin niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych. Miałam ogromną nadzieję, że niepełnosprawnym życie się troche poprawi. Ale nas oszukaliście. Jestem potowrnie rozgoryczona. NIe poczułam ulgi finansowej ani przy zakupie leków np keppra prawie 300zł na miesiąć plus inne leki , anie przy zakupie pampersó i podkładó, bo trzeba dobrze liczyć , żeby nie zapłącić za nie więcej niz bezrefundacji. KPINA!!!!!!!!!!