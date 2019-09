Aleksander Kwaśniewski dla BBC Ukraina: W naturze Zełenskiego nie leży bycie autorytarnym liderem

towarzysz.dyrektor godzinę temu Oceniono 1 raz 1

On tak na trzezwo ? Na Ukrainie zapamietano go jako pijaka-wesolka.

05.11.2007. Dziennik.pI



<< Świat widział już niejednego pijanego polityka - Aleksander Kwaśniewski bełkoczący podczas kijowskiego wykładu jest tylko kolejnym przykrym kazusem. Mała to jednak pociecha, bo długa i jakże barwna tradycja pijackich wybryków polityków to zarazem historia ich ośmieszeń i kompromitacji. "A teraz powiem po francusku: savoir vivre" - te słowa lider polskiej lewicy z trudem wydusił z siebie podczas wykładu o euroatlantyckiej integracji Ukrainy. Zachowanie pijanego eksprezydenta niewiele miało wspólnego z dobrym wychowaniem. "Pić trzeba umieć" - to utarte i jakże banalne powiedzonko. Dobrze jednak o nim pamiętać, zwłaszcza gdy jest się osobą z pierwszych stron gazet. >>