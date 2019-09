Giertych ma teorię, dlaczego PiS przerwał posiedzenie. Może chodzić o Zbigniewa Ziobrę

tomtg123 godzinę temu Oceniono 28 razy 22

Roman Giertych pisał to już wcześniej na Twitterze (chyba tez na FB). Jego teoria, że chodzi o zachowanie kontroli nad prokuraturą, jest możliwa, ale ona daje PiSowi dość ograniczone korzyści.

Nowy Sejm zmieni taką ustawę PiS. Oczywiście pozostaje kwestia Dudy - on to zawetuje.

Tyle tylko, że jeśli PiS przegra wybory sejmowe, to Duda też może zacząć się pakować, on wtedy, pozbawiony TVP Kurskiego i rządu PiS, też przegra wybory pół roku później.

Czyli - krótko mówiąc - teoria, którą przedstawia Giertych, jest możliwa, ale dla PiS to jest odroczenie wyroku o kilka miesięcy.