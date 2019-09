Sondaż: Kidawa-Błońska nie pomogła Koalicji Obywatelskiej? PiS wciąż zdecydowanym liderem

emery47 pół godziny temu Oceniono 16 razy 6

Czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego opozycja, przy każdej okazji, a zwłaszcza będąc gościem w TVPiS nie mówi, że PiS :

1. doszedł do władzy kłamstwem i oszustwem {Polska w ruinie, naprawią wymiar sprawiedliwości, uzdrowią służbę zdrowia itd..}

2. Kupuje wyborców kosztem inwestycji czyli kosztem rozwoju Polski i zadłużania kraju.

Uzasadnienie p-tu 2.

PiS 24h w tvpis i przy każdej okazji obwieszcza urbi et orbi: za ukradzione przez 8lat rządów PO/PSL ok 250mld zł vat daliśmy i damy Polakom to i to i tamto i jeszcze owo.

Nie mówią, że za obecne 4 lata ich rządów, mówiąc językiem pisowców, ukradziono już ok 100mld zł z VAT. Fachowo nazywa się to luką VAT-owską.

W ekonomii cudów nie ma. Skoro luki VAT-owskie w obu okresach, proporcjonalnie do okresów rządzenia, są podobne, to zauważmy, że:

- za rządów PO/PSL pomimo luki VAT-owskiej były zrealizowane potężne inwestycje przenoszące Polskę w nowoczesność: autostrady, drogi, lotniska, koleje, można długo wyliczać.

- za rządów PiS jest podobna luka VAT-owska i jest nienotowana w historii Wolnej Polski zapaść w inwestycjach. Za to pieniądze są przejadane w programach mających dać zwycięstwo wyborach 13.X. 2019r PiS-owi.

Wniosek: wszystkie programy typu 500+, których celem jest wygraną PiS w wyborach, są realizowane kosztem inwestycji, czyli kosztem rozwoju Polski. Zapłacą za to przyszłe pokolenia Polaków.

A gdy zmieni się koniunktura na świecie, to strach pomyśleć co będzie z Polską.

Zadłużenie Polski przekroczyło 1 bilion złotych a same odsetki roczne kosztują nas 30 miliardów.

Mydlenie oczu wyborcom, że wybudują setki tysięcy mieszkań czy miliony samochodów elektrycznych, że przeznaczą miliardy na inwestycje to czysta propaganda.

Szkoda, że opozycja nie potrafi tego powiedzieć jasno i wyraźnie.