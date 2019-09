Holecka żaliła się na "bezpardonowe ataki" na pracowników TVP. Czabański: My stoimy za wami murem. Pani się nie boi

Nie ulega wątpliwości, że gdy w programie "Gość Wiadomości" pojawia się polityk Prawa i Sprawiedliwości, to ma stosunkowo łatwą sytuację. Podobnie jest z prowadzącymi sztandarowy program TVP, nie ma trudnych pytań ani tematów. Nie inaczej było w przypadku rozmowy z sobotniego wieczora, gdy gościem Danuty Holeckiej był Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych.

Już na wstępie o "misję" telewizji publicznej podpytywała Holecka, wskazując, że to TVP patronowało akcji "Polska pod Krzyżem", która rozgrywała się we Włocławku. Czabański nie krył radości z zaangażowania nadawcy w to wydarzenie. Wspomniał nawet, że to pokazuje "jaka zmiana nastąpiła" właśnie w mediach publicznych, a przecież to obiecywała jego partia.

- Obiecaliśmy, że je zmienimy, jeśli wygramy wybory. Ta akcja symboliczne ukoronowanie tych obietnic - mówił w "Gościu Wiadomości" Czabański, który w przeszłości był członkiem PZPR (w 1980 r. wstąpił do "Solidarności").

Holecka skarży się na portal, który "wyśmiewał" akcję "Polska pod Krzyżem"

Po chwili Holecka powiedziała, że Telewizja Polska i Polskie Radio (o pamiętanie o "starszym bracie" z mediów publicznych zaapelował na antenie Czabański), pokazują to, czym inni "nie zamierzają się zajmować".

- Patrzyłem na największe portale internetowe, nie było ani słowa o tej akcji "Polska pod Krzyżem" - powiedział poseł PiS, a w sukurs szła Danuta Holecka, dopowiadając, że też "przeglądała portale". - Nie będę wymieniać tytułu, bo nie warto, jeden portal wyśmiewał się z tego, że wczoraj zapowiadaliśmy tę akcję w "Wiadomościach" - dorzuciła prowadząca "Wiadomości".

Czabański do Holeckiej: Stoimy za wami murem. Pani się nie boi, pani Holecka

Dalej Holecka wyraziła ubolewanie, że są ludzie, którzy chcą, by wróciła do mediów publicznych "taka sytuacja, że ta jedna słuszna narracja będzie przekazywana widzom". Później mówiła o tym, że dziennikarze TVP są "bezpardonowo atakowani, również fizycznie". - Czy chodzi o to, żeby się przestraszyli, ulegli presji? - dopytywała swojego gościa Holecka.

Na to Czabański odpowiedział, że politycy PiS także są atakowani, wspomniał, że przecież jego biuro zostało zaatakowane (na biurach polityka malowano napisy "PZPR").

Pani redaktor to na pewno ma wywrzeć presję, ale z drugiej strony... Jak mówią mi o tym dziennikarze mediów publicznych, to ja odpowiadam tak: my stoimy za wami murem. Jesteśmy za tymi zmianami, chcemy tych zmian i będziemy tych zmian bronić. Nie odstąpimy od was

- mówił Czabański i dodał, że takie "starowarszawskie powiedzenie" jeszcze zacytuje.

Pani się nie boi, pani Holecka. Pani się nie boi

- powiedział szef RMN, a dziennikarka z TVP ze śmiechem odparła: - Nie boję się.