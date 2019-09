--Kaczyński straszy "groźną ideologią" i opozycją. Mówi o "kłapaniu zębami" i "tęczowym sztandarze"

Narracja na tegoroczną kampanię wyborczą w wydaniu Jarosława Kaczyńskiego jest jedna: najwięcej miejsca poświęca rodzinie i zagrożeniom, które mają na nią czyhać z różnych stron. Nie inaczej było podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Prezes PiS wielokrotnie to powtarzał, mówiąc m.in., że "polska wolność, sukces i rozwój" są ściśle związane z tradycją.

A także z pewnymi naturalnymi wymogami, które odnoszą się do tego, by Polska trwała. By następowało to, co wydawało się oczywiste, a co dzisiaj jest kwestionowane. To znaczy zwykłe następstwo pokoleń

- mówił Kaczyński, by po chwili dodać:

To prowadzi do pytania o polską rodzinę. Ta rodzina w ramach pewnej akcji socjotechnicznej jest kwestionowana.

Kaczyński we Wrocławiu: Groźna ideologia próbuje opanować Polskę

Jarosław Kaczyński perorował, że padają stwierdzenia, jakoby rodzina była instytucją opresji wobec kobiet i dzieci, ale też kwestionowany jest "podział między dwoma płciami".

Nie możemy pozwolić, by ta specyficznego rodzaju ideologia opanowała Polskę, chociaż próbuje. Musimy obronić polską rodzinę przed biedą, niedostatkiem, ale także przed tą groźną ideologiczną ofensywą, którą podejmują także nasi polityczni przeciwnicy

- grzmiał prezes PiS. Po czym wyjaśnił, w jaki to sposób mają działać inne partie, nie sprecyzował jednak, o które formacje mu chodzi. - Jedni wprost, drudzy raz tak, a raz tak. A trzeci przebrali się w owczą skórę i chociaż ich zęby kłapały, to maszerowali pod tym sztandarem tęczowym. Nie pozwolimy na to, by nas oszukiwano, oszukiwano naród polski - podsumował prezes PiS.

Kaczyński apeluje: Wielu Polaków jest zdezorientowanych. Trzeba ich przekonać

Na koniec we Wrocławiu Jarosław Kaczyński wystosował apel do wszystkich działaczy Prawa i Sprawiedliwości, kandydatów w tegorocznych wyborach, by cały czas pracowali, aż do 11 października (wtedy rozpoczyna się cisza wyborcza).

Wielu Polaków jest zdezorientowanych, dało sobie wmówić, że Polska wygląda inaczej, niż wygląda. Dali sobie wmówić, że białe jest czarne. Jest wielu zdezorientowanych, którym trzeba pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica nie zagrażają polskiej wolności i demokracji, ale dają też szansę, której dotąd nie wykorzystano!

- zwrócił się na koniec do zebranych. Kaczyński pokpiwał zresztą w międzyczasie z tez, jakoby w Polsce zapanowała dyktatura. - To skąd te wybory, skoro dyktatura? - dopytywał retorycznie zgromadzonych.