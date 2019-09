Ulotki wiceministra Budy w w łódzkiej archikatedrze. Kandydat Lewicy interweniuje u abp. Rysia

1moja pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

"...Kandydat Lewicy interweniuje u abp. Rysia..." Pchi tez mi lewica, ktora godzi sie na FEUDALNY system finansowania kosciolka i ich przenajswietszych zlotych cielcow. Co to za lewica, ktora nawet sie nie zajaknela na temat DOBROWOLNOSCI opadkowania sie na kosciolek, gdzie kazda podatniczka i kazdy podatnik SAMI ZA SIEBIE moga zadecydowac czy chca sie opodatkowac na kosciolek czy nie. . Obecnie kazdy placacy podatki jest traktowany jak chlop panszczyzniany i MUSI utrzymywac stalinowski /powstal za Stalina/ fundusz koscielny, a tym samym ich przewielebne zlodziejstwa biskupie, niezaleznie od wiary, wyznania czy swiatopogladu. Co to za Lewica, ktora ani slowem nie wspomnie o tym, ze kosciolek i ks. dobrodzieje sa ponad wszelkimi prawami obowiazujacymi w Polsce.

Przegonilismy naziste, przegonilismy komuniste, przegonimy i kaczyste.