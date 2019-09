PiS prezentuje program, w środku mnóstwo o postkomunie. Gliński mówi, że nie ma tam "rozstrzelonych bukw"

cztery0000ziobra 18 minut temu Oceniono 11 razy 9

PiS to postkomuna pod przemalowanym szyldem. Te same rządy Politbiura z tow. I sekretarzem na czele, przy sprowadzenia Sejmu, rządu i prezydenta do roli marionetek. Ten sam biurokratyczny centralizm. Ten sam prymat ideologii nad gospodarką. Ten sam system partyjnej nomenklatury w SSP. To samo windowanie na stołki biernych, miernych ale wiernych. Ten sam etatyzm, socjalizm, kolektywizm i zamordyzm. W ogóle wszystko to samo, tylko podlane innym ideologicznym sosem.