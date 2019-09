Donald Tusk nie dostał zaproszenia na "Igrzyska Wolności", ale Jarosław Kaczyński tak

niktwazny126 pół godziny temu Oceniono 7 razy 3

Oj, prezes też zapracowany, nawet posiedzenie sejmu odwołał, więc może nie zaszczycić igrzysk. Choć każda okazja do przedwyborczego popisu może go zachęcić. Tylko przygotujcie lektykę, bo prezes biedaczek chory, on nie uczestniczy w igrzyskach, on igrzyska organizuje, dla elektoratu.