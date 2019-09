Biedroń zarzucił Czarneckiemu kłamstwo. Poseł PiS ujawnia maila, którego miał rozsyłać lider Wiosny

Robert Biedroń stanowczo zaprzeczył w Radio ZET, jakoby namawiał do tego, by w PE nie głosowano na kandydatów PiS, o co oskarżył go Ryszard Czarnecki. Lider Wiosny i europoseł twierdził, że to kłamstwo, a po chwili Czarnecki udostępnił treść maila, który rozsyłano w PE - podpisany pod nim jest właśnie Biedroń. Polityk PiS zapowiedział pozew wobec Biedronia, jeśli ten go nie przeprosi.

ADAM STĘPIEŃ Otwórz galerię (5)