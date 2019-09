PiS pisze "dużą książkę". W jej programie są podobno zmiany w prawie aborcyjnym

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 28 razy 20

Napiszcie o sowim bożyszczu. Poddaje wam Introdukcję :



• Transformacja katastrofy samolotowej na rozgrywki polityczne

• Transformacja żałoby na comiesięczne, dziesięcioletnie podpałacowe orgie i rozwój przemysłu smoleńskiego

• Transformacja rdzennej historii Polski na nowa ‘kacza historie’ oparte na mitach i legendach o sitwie Kaczyńskich

• Dzielenie narodu i sianie hejtu w obydwu obozach

• Obsadzenie najwyższych władz państwa prywatnymi psami gończymi (do tego gangsterami, przestępcami, przesiąkniętymi korupcja, nepotyzmem, oszustwem, łgarstwem , etc…etc…), łamiącymi Konstytucje, Trójwładzę, Sadownictwo, wolne media, wolność słowa, demokracje

• Zawłaszczanie przez JK i jego sekto-mafie miejsc publicznych Polski, szczególnie tych ‘sakralnych’ (=historycznych)

• Masowa produkcja zdrajców Ojczyzny i tworzenie specjalnych trollowni, stalkerów hejtu, wywodzących się z Pałacu Prezydenckiego i Ministerstwa Sprawidliwości

• Mafijne afery wszelkiej maści od niepamiętnych czasów

• Świadome, zaplanowanie, z perfidną premedytacją, z celem zrealizowania osobistych ambicji politycznych i żądz, jak;

- Zemsty na byłych władzach, opozycji, inaczej myślących niż on sam i jego sekto-mafia

- Megalomanii, przerastającej kompleks Herostratesa

- Posadzenie sitwy Kaczyńskich na piedestale

- Absolutum dominium



Służę także zestawem Kaczej Farmy, tudież wszelkimi aferami + przestępstwami sitwy Kaczyńskich i ich przydupasów, zawłaszczeniami po katastrofie smoleńskiej, oraz ich cechami osobistymi, etc…etc..

A szczególnie detaliczna jest osobowość szamana tej sekto-mafii piso-kościelno-naziolsko-komuno-bolszewickiej.



To ja nazywam, NIE TYLKO „haniebnym, odrażającym” łajdactwem, ale i łajdactwem najwyższej klasy, ‘mordowaniem własnego narodu, własnej Ojczyzny, PRZEZ TEGO, który to wszystko zaplanował i realizuje przy pomocy swoich przydupasów, niejaki zwykły poseł, tchórz, unikający odpowiedzialności i poniesienia konsekwencji za wszystko to, do czego się przyczynił.