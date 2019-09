Donos na Zbigniewa Ziobrę ws. świadczeń mieszkaniowych. Prokuratura Krajowa odpowiada

rybka9915 godzinę temu Oceniono 41 razy 37

No jasne, no przecie pisbolszewicki-qrewskie zlodziejstwo ma "umocowanie prawne" w zlodziejskim rozporzadzeniu debila ziebry. Czyli co? Gdyby im dodatkowej kasiory nie "umocowal" to by pierneli na jego awanse?