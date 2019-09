Politico: Mosad założył podsłuchy blisko Białego Domu. Władze Izraela zaprzeczają

zlosliwyskrzat godzinę temu Oceniono 10 razy 6

A to pierwszy raz?

Polecam artykuły dziennikarzy śledczych z USA z poza "poprawnych mediów" na temat tzw. afery MEGA, gdzie wskazują oni, że Lewinsky nie obciągała przypadkowo, gdyż amerykańskie służby szukały wówczas "kreta" w Białym Domu, o którym miały wiedzę od czasu aresztowania Pollarda.

W tym kontekście część wspomnianych dziennikarzy sugeruje, że MEGA oznaczało nie tylko osobę w Białym Domu, ale również grupę osób w USA kontrolujących ową osobę.

Afera "Lewinsky" zamknęła sprawę poszukiwań MEGA przez amerykańskie służby, gdyż izraelskie służby uzyskały dostęp do nagrań DeBilla prowadzonych z telefonów w Białym Domu z Monisią, a wszystko wskazuje, że były to bardzo "ciekawe rozmowy", co mogłoby doprowadzić do międzynarodowego skandalu.

Jednocześnie w ciekawy sposób łączy się to również z Epsteinem, a dokładnie z tatusiem jego "oficjalnej" dziuni ;)