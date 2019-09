Paweł Kukiz o możliwej koalicji z Kaczyńskim: "PiS chce po prostu nas zabić, i jednych, i drugich"

Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz'15, był w czwartek gościem Radia Zet. W trakcie rozmowy został zapytany, czy wszedłby w koalicję z PiS-em. Stwierdził jasno, że w tej chwili nie wydaje się mu to możliwe - zarówno w przypadku jego ugrupowania, jak i PSL-u.

Kukiz: PiS chce nas zabić

Zdaniem polityka w obecnej sytuacji trudno mówić o nawiązaniu porozumienia z PiS:

Jeżeli i PSL, i Kukiz’15 ewidentnie odczuwa, i to nie są sygnały, tylko to jest absolutnie widoczne, namacalne, że PiS chce po prostu nas, powiem wprost, zabić, i jednych, i drugich, no to trudno tutaj mówić o jakiejś koalicji.

Nie wyklucza jednak, że w odpowiednio sprzyjających warunkach, poszedłby na taką współpracę, bo cel uświęca środki:

Gdyby doszło do takiej sytuacji, że jesteśmy języczkiem u wagi, czyli albo jedna, albo druga opcja nas potrzebuje, to wtedy będziemy się starać podjąć decyzję racjonalną, a racjonalna decyzja to taka, że będziemy szukać takiego partnera, który da większą gwarancję spełnienia postulatów obywatelskich, zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatową.

Zauważył jednak, że po stronie PiS nie widać chęci do współpracy. Jego zdaniem ta partia zdecydowanie nie chce dopuścić do takiej sytuacji - "to są ludzie aroganccy, to jest partia arogancka, partia bufoniarska, partia, która przeskoczyła w pysze PO w jej największych wzlotach pychy" - zakończył swój wywód.

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 podpisały w sierpniu porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. To składa się z trzech pakietów: obywatelskiego, gospodarczego i antykorupcyjnego. Propozycje przewidują m.in. zmianę ordynacji do Sejmu na mieszaną, wprowadzenie możliwości głosowania przez internet możliwości czy odwołania posła w trakcie kadencji.

Obecnie klub poselski Kukiz'15 ma 21 posłów, a klub PSL-Koalicja Polska - 22 posłów. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. ugrupowanie Pawła Kukiza wprowadziło do Sejmu 42 parlamentarzystów, a Polskie Stronnictwo Ludowe - 16.