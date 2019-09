Podczas konferencji prasowej w środę 11 września kandydat z list PiS do Sejmu, radny Dariusz Matecki, promował happening Młodzieży Wszechpolskiej. Członkowie organizacji przebrani w kombinezony i wyposażeni w sprzęt sprzątający wzywali mieszkańców, by również chwycili "sprzęt do dezynfekcji, miotły, spryskiwacze (...) Będzie to polegało na symbolicznym zmywaniu z ulic zanieczyszczeń związanych z występkami środowiska LGBT przeciwko prawu naturalnemu i rodzinie".

Rzecznik PiS: nie jesteśmy w stanie skontrolować każdego kandydata, ale to jest godne potępienia

Kategoryczny komentarz wicerzecznika PiS wyemitowało w czwartkowe południe radio RMF FM.

- Jedyne, co możemy zrobić to ubolewać, że doszło do takiej sytuacji. Mam nadzieję, że pan Matecki pójdzie po rozum do głowy i odwoła całą tę akcję - mówił Fogiel. - Niestety, mamy około tysiąca kandydatów w całej Polsce, nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego (...) mamy do czynienia z kandydatem jednego z koalicjantów, który bardzo mocno naciskał na jego obecność na listach. Niestety, listy są już zarejestrowane, więc dużo nie możemy zrobić, ale nie ma naszej akceptacji dla tego typu zasad.

Jak sugeruje radio, mówiąc o koalicjancie, który naciskał na obecność Mateckiego na listach, Fogiel miał na myśli ugrupowanie kierowane przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Dariusz Matecki był w przeszłości bliskim współpracownikiem Patryka Jakiego i jest związany z Solidarną Polską.

- To, co zapowiedział pan Matecki jest kompletnie żenujące, godne największego potępienia, nie idzie w parze z tym, co głosi Prawo i Sprawiedliwość - podsumował wicerzecznik PiS, nie pozostawiając wątpliwości, że podobne happeningi nie będą tolerowane.

Nie tylko PiS odcina się od "dezynfekcji"

Szczeciński kandydat Lewicy do Sejmu, Tymoteusz Kochan, w rozmowie z portalem Gazeta.pl również jednoznacznie potępił akcję lokalnej prawicy: - Cała akcja, wspierana przez radnego Mateckiego, a także nakręcana przez lokalnego duchownego, jest skandaliczna i jest też dla mnie oczywiste, że inspirację czerpano tu wprost z praktyk faszystów - powiedział. - Szczecin nigdy nie będzie prawicową ekstremą. Wszystkie mniejszości zawsze mogły czuć się w Szczecinie bezpiecznie i będą mogły czuć się bezpiecznie nadal. Żadna skrajna prawica nie będzie nadawała tonu w naszym spokojnym mieście i regionie. Dobrze wiem, że jest nas znacznie więcej.

Jeszcze w czwartkowy poranek na Facebooku na stronach administrowanych przez radnego znajdował się film z konferencji Młodzieży Wszechpolskiej z jego udziałem, później jednak zniknął z sieci. Natomiast na profilach Młodzież Wszechpolska - Szczecin oraz Młodzież Wszechpolska - okręg zachodniopomorski, administratorzy dodali wydarzenie "LGBT zmyjemy, rodzinę uratujemy!".

Kordon sanitarny przeciwko LGBT również w Katowicach

Pomysł szczecińskich struktur MW nie jest oryginalny. Do podobnej akcji z udziałem prawicowej organizacji doszło już w Katowicach, gdzie kilka dni wcześniej również odbył się Marsz Równości. Wówczas odbyła się też modlitwa za "nawrócenie uczestników pochodu". Zaprezentowano także "kordon sanitarny".