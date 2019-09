Nie tylko Sejm. Senat też ma przerwać posiedzenie i wrócić do obrad po wyborach

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 14 razy 12

BIS

Zgłaszanie do Morawieckiego, Wam, czyli tym NIE zaprzedanym prawnikom i całej opozycji, NIC NIE POMOŻE.

Cały rząd, cały PiS zasiadający w Sejmie i w Senacie, jest rządem Kaczyńsko – Ziobro – Dudo - Przyłębskim.

Czyli cały rząd, każda jednostka z nim współpracująca, to same „mordy zdradzieckie i kanalie”, które masowo wyprodukował i usadził na stołkach najwyższej władz, TEN, którego cytuję; JK.

Każdy z nich jest przestępcą!

Każdy z nich będzie bronił przestępców należących do tej samej frakcji, swoich kolegów.



RODACY!

Jesteście straceni!

Sekto-mafia, ZAPRZEDANA Kaczyńskiemu egzystencje swoja zawdzięcza tylko i wyłącznie temu, że zaprzedała sie temu szatanowi z piekła rodem dusze i ciała, z celem zrealizowania jego osobistych rządz; zemsty na byłych władzach i wszystkich inaczej myślących niż on.

Tudzież zaspokojenia jego własnej megalomanii na tle sitwy Kaczyńskich.

Tylko i wyłącznie to totalne zaprzedanie się jemu i dozgonnie ślepa lojalność, dały im stołki władzy i bezpieczną przynależność do tej frakcji piso-koscieleno-naziolskiej.

Oni wszyscy będą bronić na śmierć i życie tylko i wyłącznie interesów Kaczyńskiego i własnych, mamiąc Was i odurzając 500+ i innymi cacankami, dla uśpienia Waszej czujności

.

Bowiem, te wszystkie dary i obiecanki cacanki będziecie wy i wasza dzieci, wnuki i prawnuki spłacać dożywotnie z własnych kieszeni.



Przerwanie posiedzenia Sejmu POWINNO DLA WAS ZABRZMIEĆ JAK BICIE ZYGMUNTA NA TRWOGĘ!



ZGLASZAJCIE WSZYSTKO DO EU, bo w Polsce NIE MACIE DO KOGO ZGŁASZAĆ!