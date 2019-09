Polityk PiS potwierdza system Pegasus w Polsce: Zajmuje się nim kilkunastu funkcjonariuszy

W rozmowie z portalem dziennik.pl Tomasz Rzymkowski uznał, że media w ostatnim czasie demonizowały system Pegasus, który miał zostać zakupiony przez CBA. Poseł PiS poniekąd przyznał, że oprogramowanie to jest używane przez polskie służby:

REKLAMA

Co do systemu informatycznego Pegasus, to muszę stwierdzić, że nastąpiła tu pewna demonizacja. To system rzeczywiście permanentnie inwigilujący poszczególne osoby, ale jednocześnie jest on narzędziem pozostającym w dyspozycji służb specjalnych. Zajmuje się nim kilkunastu funkcjonariuszy do tego upoważnionych. Należy podkreślić, że to nie jest system powszechnej inwigilacji. Ma on służyć do infiltrowania osób podejrzewanych o najcięższe przestępstwa w tym terroryzm i chronić obywateli.

Czy system Pegasus działa w Polsce? "Zajmuje się nim kilkunastu funkcjonariuszy"

Wcześniej na temat systemu Pegasus wypowiedział się także wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin, który w rozmowie z TVN24 powiedział, że oprogramowań szpiegujących nie muszą się obawiać osoby, które nie mają nic na sumieniu. Wicepremier stwierdził: - Jak ktoś postępuje uczciwie, nie popełnia przestępstw, nie ma się czego obawiać.

Do tej pory Centralne Biuro Antykorupcyjne nie przyznało, ani nie zaprzeczyło doniesieniom medialnym dotyczącym zakupu systemu Pegasus. Informacje na temat możliwego nabycia oprogramowania szpiegującego wykryła najpierw Najwyższa Izba Kontroli, która zarejestrowała fakturę zatytułowaną "Zakup środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości" na 25 milionów złotych, która została przekazana z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA. Później dziennikarz tvn24.pl dotarł do raportu grupy The Citizen Lab, która wykryła działanie systemu Pegasus na terenie Polski. Dotychczasowe sygnały dotyczące możliwej inwigilacji osób zarejestrowane zostały u operatorów: Polkomtel, Orange Polska, T-mobile Polska, PROSAT, Vectra, Netia i FIBERLINK.

Pegasus to izraelski system szpiegowski, który po zainstalowaniu na komputerze lub telefonie komórkowym, przejmuje pełną kontrolę nad urządzeniem oraz uzyskuje pełen dostęp do treści wiadomości (e-mail, SMS), adresów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji (Facebook, Gmail czy WhatsApp). Potrafi on nagrywać rozmowy oraz włączać i rejestrować obrazy z kamery. Dodatkowo jest praktycznie niewykrywalny - po zainstalowaniu aplikacji, która mogłaby odkryć jego działalność, system automatycznie kasuje wszystkie ślady swojej aktywności i usuwa się z urządzenia. System Pegasus w ostatnim czasie namierzony został także w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Grecji.