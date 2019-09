Sondaż zaufania. Andrzej Duda na czele stawki, fatalny wynik Grzegorza Schetyny

gerbezuk 2 godziny temu Oceniono 52 razy 44

Pytanie co to znaczy ufać??.... Ja na przykład Dudzie ufam w 100%... ufam, że podpisze każde goowno jakie mu PIS podsunie. Ufam, że zrobi wszystko co mu nad-prezes rozkaże. Ufam, że zawsze i wszędzie wlezie w dooopę każdemu biskupowi. ...