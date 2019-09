Kornel Morawiecki mimo choroby snuje plany na przyszłość. "Skoro żyję, to mogę jeszcze popracować dla Polski"

Na początku tego roku Kornel Morawiecki, poseł koła Wolni i Solidarni, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, wyjawił, że choruje na raka trzustki i przeszedł operację.

Teraz Morawiecki w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o swoim aktualnym stanie zdrowia. Jak podkreśla tabloid, Morawiecki senior w ostatnią środę, po przerwie związanej z leczeniem, pojawił się w Sejmie. Polityk wyjawił, że po chemioterapii wystąpiły u niego inne problemy, m.in. kłopoty z sercem i nerkami.

- Ale nie poddaję się, nie mam tego w zwyczaju. Przy życiu trzyma mnie rodzina, no i polityka - zadeklarował w rozmowie z "SE" Kornel Morawiecki.

W rozmowie z Morawieckim poruszono także wątek jego startu do Senatu z listy PiS na Podlasiu. Jak przyznał polityk, nawet syn pytał go: - Tato, a po co to tobie?. Na to Morawiecki senior odpowiedział: - Odparłem, że skoro żyję, to mogę jeszcze popracować dla Polski.

Wybory parlamentarne 2019. Kornel Morawiecki kandyduje do Senatu

Kornel Morawiecki przekazał też "Super Expressowi", że jak najbardziej zamierza być aktywny w trakcie kampanii wyborczej w okręgu, w którym startuje. Ujawnił też - choć w przeszłości wielokrotnie o tym mówił - czym zamierza się zajmować w Senacie, jeśli obejmie mandat senatora.

Chciałbym zająć się zagadnieniami polityki zagranicznej. Uważam, że Polska powinna szukać porozumienia z Rosją. Mówiłem już zresztą o tym Mateuszowi, że nie możemy sobie pozwolić na konflikt z tym krajem

- mówił.