RPO mówił w Sejmie o naruszaniu praw obywatelskich w Polsce. Przemawiał do niemalże pustej sali

nawasaqi 18 minut temu Oceniono 10 razy 6

Jako Polak stwierdzam jedno... mnie w ogóle nie dziwią z historii rozbiory Polski... Polak zawsze lubił mieć kogoś nad sobą, jakiegoś Pana z batem wtedy chodził jak na sznurku. My nie dorośliśmy do demokracji jako społeczeństwo przynajmniej większość a prawa obywatelskie do niczego nie sa nam potrzebne byle socjal był i wspolny wróg np. Żyd, Niemiec, Arab etc...

Oczywiście tyczy się to wszystkich nawet posłów co widać na zdjęciu z sali obrad... Taki przekrój naszego społeczeństwa.

Dramat....