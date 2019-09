Ziobro na komisji musiał wysłuchać krytyki Budki. Chwilę później wiceminister wygłosił listę jego osiągnięć

wicipinski pół godziny temu Oceniono 17 razy 13

No i co z tego, że Budka wygłosił tyradę? Powiedział samą prawdę, którą suweren wyklęty ma głęboko w dupie. Ważne, że płynie pieniądz na dzieciaczki i kościółek dostaje swój wdowi grosz.

Mam taką teorię, że nie tyle zwycięstwo pisu będzie zasługą ich elektoratu, co winą całej reszty, która nie pójdzie do wyborów. Bo nie mają na kogo głosować. Możliwy jest scenariusz, ze jeżeli nie poczłapiecie do urn wy leniwe kluchy, to następnych wyborów może już nie być, i nie będziecie się musieli wysilać.