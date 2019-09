To Ryszard Terlecki wnioskował o przerwanie ostatniego posiedzenia Sejmu. "Plan wymyślony w głowie prezesa PiS"

Posłowie opozycji są oburzeni przyjęciem wniosku Ryszarda Terleckiego o przerwanie ostatniego posiedzenia Sejmu i przeniesienie go na październik. Cezary Tomczyk uważa, że jest to wybieg zastosowany przez partię Jarosława Kaczyńskiego, by po wyborach nie oddawać władzy, nawet jeśli miałoby to nastąpić wbrew decyzji Polaków.

