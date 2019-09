Michał Kamiński opowiada o swojej chorobie: Jest doskonałą szkołą

31.februarius 2 godziny temu Oceniono 16 razy 8

"Kamiński ma niesłychanie bogaty i zróżnicowany życiorys polityczny. Zaczynał w 1995 roku od pracy w komitecie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz. W 1997 roku wszedł do Sejmu, w 2002 roku wstąpił do PiS i był jego członkiem do 2010 roku. Wystąpił z partii, by i współtworzyć ugrupowanie pod nazwą Polska Jest Najważniejsza. Pozostawał jego członkiem do roku 2013, do momentu rozwiązania, a wkrótce nawiązał współpracę z Platformą Obywatelską. W 2016 roku został wykluczony z PO, a następnie założył z innymi posłami partię pod nazwą Unia Europejskich Demokratów."



Zara, zara, a co tak wyborczo, znaczy się wybiórczo, he?!

Misio był niegdyś zagorzałym wielbicielem Gustka Pinocheta do którego pielgrzymował z ryngrafami MB Królowej Polski, a potem naraził się ostro ż...., bliskowschodniakom z powodu Jedwabnego, tudzież tęczownikom z powodu, no ale mniejsza z tym ...

Teraz, "dzięki" tej cukrzycy, to nasz słodziak! ...