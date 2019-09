Kto powinien zostać nowym premierem? Wyniki sondażu wskazują czterech potencjalnych kandydatów

almagus 20 minut temu Oceniono 3 razy 1

Już to było, rozbiorami się skończyło.



Gna straSzydło bez trzymanki.

Zdalnie Jaro kierownicą.

Spełnić bożym obiecanki.

Posady obsadzić prawicą.



Wyborcom zbawienie wieczne.

Po poście i umartwianiu.

Po pokucie konieczne.

Ponownie przy głosowaniu.



Ręka sprawiedliwości.

Po donosie na „dziada”.

Służby jego wielkości.

O świcie drzwi wysadza.



Elekt episkopatu i ciemnego ludu.

Ci co palili kobiety.

Unika spełnienia trudu.

Ruski węgiel, gaz niestety.



W telewizji wciąż ptica.

Będzie Wawel, korona.

Pod biskupami prawica.

Na Ziemi uposażona.



PtaSzydło na parapecie.

Na-sra, przecież to wiecie!

Taka prezesa świnia.

POwyczynia, powyczynia.



Matoł poprze matoła, byle Polska kościoła.



2015-07-25 almagus