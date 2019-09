Doradca prezydenta tłumaczy słowa prezesa PiS: Były przeciwko małżeństwom jednopłciowym, a nie rozwodom

jael53 godzinę temu Oceniono 12 razy 12

A tymczasem prawdziwy problem społeczny w Polsce to nie są związki jednopłciowe, ale dzieci, wychowujące się w rodzinach niepełnych i niepłacenie alimentów. Czyli Kaczyński lewituje - fiksuje się na tym, co nie jest problemem, a nie widzi tego, co problemem jest. A że przy sposobności obraża wszystkich, to już taki jego kulawy wdzięk.