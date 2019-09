Rozprawa Geralda Birgfellnera z Jarosławem Kaczyńskim. "Lepiej, by doszło do ugody"

mer-llink 2 godziny temu Oceniono 82 razy 80

Pan Kaczyński Jarosław, Prezes i Brat, przyśle zaświadczenie lekarskie, że jest w przededniu dwóch operacji i - bidulek - nie może się stawić. Już sygnał w prasie na ten temat (że taki bidulek) został wygenerowany, iż chodzić on (bidulek) przed operacją nie może.

A to, że biega jak jelonek po różnych wyborczych "konwencjach" PiS-u? To jest realizacja jego poselskich obowiązków wobec obywateli, i choćby miał się czołgać, to na spotkania takie dotrze i wara wam, sędziowie, od tego, co w ramach obowiązków poselskich pan Kaczyński Jarosław, Prezes i Brat, jest w stanie z siebie wykrzesać.

A poza tym, WYsoki Sadzie, z tymi Austriakami trzeba uważać. Nie dość że nie dali się wczoraj ograć w piłkę kopaną, to byli pierwszymi gorącymi zwolennikami Hitlera. Że to niemal 80 lat temu? A co to szkodzi, odium przylega do nazwiska jak coś tam do koszuli, itd.....Bo jak by tak dobrze pogrzebać w austriackim IPNie, to zapewne znalazłoby się świadectwo, że dziadek tego Birgfellnera był w Hitlerjugend, w Wehrmachcie, a może nawet w Waffen SS. I co taka austriacka zdradziecka morda będzie nam tu naszego ukochanego pana Jarosław Kaczyńskiego, Prezesa i Brata, po sądach włóczyć!

To zamach na Polskę, a jak na Polskę, to i na Kościół. A może odwrotnie?? Wszystko jedno: zamach na Naszom Narodowom Sprawem i nie bendzie Niemiec pluł na w tfasz!!!