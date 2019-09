Łukasz Schreiber z Kancelarii Premiera gościem Porannej rozmowy gazeta.pl [NA ŻYWO]

ona_ona_80 18 minut temu 0

Łukasz Szajbus i jego wspaniała żonka, co to kilkunastoletnią dziewczynkę chciała wyrzucać z Warszawy za tęczową torbę, cyt: "Wypad z mojego miasta!" Tym państwu już dziękujemy.

Gość wygląda na wiecznie zmęczonego czy niewyspanego czy też znudzonego. Nie słucha co się do niego mówi, tylko ciągle odpowiada: "no dobrze, ale....." Papa, panie Szajbus