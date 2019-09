Wymiana Schetyny na Kidawę-Błońską to dobry ruch dla Koalicji Obywatelskiej? Jest sondaż

Na pięć tygodni przed wyborami parlamentarnymi Grzegorz Schetyna ogłosił, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera będzie nie on, jak informowano wcześniej, ale była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. - Nie wiem, jak mogliśmy na to wcześniej nie wpaść. Trzeba słuchać ludzi, naprawdę trzeba słuchać ludzi - mówił wówczas lider PO, zachwalając jej kandydaturę. Kidawa-Błońska zapowiedziała już, że w debacie wyborczej chciałaby się zmierzyć z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który - podobnie jak ona - kandyduje do Sejmu z Warszawy.

Kidawa-Błońska poprawi wynik KO? Najnowszy sondaż

W najnowszym sondażu IBRiS dla RMF FM i "DGP" zapytano badanych, jak oceniają decyzję wystawienia kandydatury Kidawy-Błońskiej na premiera. Wynika z niego, że ponad 45 procent pytanych ocenia ruch polityczny Koalicji Obywatelskiej pozytywnie i jest zdania, że Kidawa-Błońska zapewni lepszy wynik partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych, niż zrobiłby to Grzegorz Schetyna.

Do kandydatury Kidawy-Błońskiej najbardziej przekonane są kobiety. Aż 57 procent z tych, które wzięły udział w badaniu, uważa, że zapewni ona Koalicji Obywatelskiej lepszy wynik. Tylko 4 procent uważa, że wynik KO będzie gorszy. Dla porównania, 35 procent badanych mężczyzn stwierdziło, że kandydatura Kidawy-Błońskiej poprawi wynik KO. Gorszego wyniku KO spodziewa się 15 procent z nich.

Z informacji Gazeta.pl wynika, że wystawienie jej kandydatury za Grzegorza Schetynę dobrze oceniają też politycy samej Platformy Obywatelskiej. Czytaj więcej: W Platformie ulga po nominacji Kidawy-Błońskiej. "Na Grzegorza nawet nasz elektorat reagował alergicznie"