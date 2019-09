"Panteneu", "generania" i nieznajomość regionu. Wpadka za wpadką posłanki PiS, a wszystko... czytane z tabletu

Pomylić może się każdy, jednak gdy robi to polityk, więcej niż pewne jest to, że trafi to do mediów. W przypadku posłanki PiS Bernadety Krynickiej dochodzi jednak inny problem. Parlamentarzystka miała kłopoty podczas wystąpienia, gdy... czytała z tabletu. Można było więc usłyszeć "panteneu" zamiast "panteonu".

Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię (5)