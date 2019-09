We wtorek wpłynie kolejny akt oskarżenia ws. afery reprywatyzacyjnej. Ziobro: Słowa dotrzymałem

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, podczas briefingu prasowego, który odbył się w poniedziałek w Prokuraturze Krajowej, poinformował, że we wtorek zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia w sprawie 13 osób zamieszanych w aferę reprywatyzacyjną.

Zbigniew Ziobro o aferze reprywatyzacyjnej: Dotrzymałem słowa

- Kiedy 3,5 roku temu zostałem Prokuratorem Generalnym, jednym z pierwszych zobowiązań, jakie zaciągnąłem wobec państwa na jednym z pierwszych konferencji, było to, że my zatrzymamy ten proceder przestępczy, który na wielką skalę był prowadzony w Warszawie i który dotknął tysiące ludzi, którzy byli wyrzucani na bruk i tracili miejsca zamieszkania (...). Słowa dotrzymałem. (...) Ten proceder został zatrzymany - zaznaczył Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny przypomniał, że obecnie prowadzonych jest 106 postępowań w związku z nieuczciwymi przejęciami nieruchomości. Dotyczą one 470 nieruchomości warszawskich, co zdaniem ministra Ziobry dowodzi ogromnej skali przestępczego zjawiska.

- Do tej pory prokuratura postawiła zarzuty 52 osobom, w tym bardzo prominentnym przedstawicielom świata prawnego, świata biznesu i wpływowym urzędnikom warszawskim - dodał. Jak powiedział, w trakcie postępowań stwierdzono wręczenie łapówek o łącznej wartości przeszło 45 milionów złotych. Zabezpieczono też majątek o łącznej wartości 140 milionów złotych.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że do tej "patologii" dochodziło "pod nosem poprzedniej ekipy rządzącej" z Donaldem Tuskiem na czele.

Oskarżonym zarzuca się 37 przestępstw

Szczegóły dotyczące aktu oskarżeniu, który we wtorek wpłynie do sądu, przekazał prokurator Michał Ostrowski. Jak poinformował, zostanie on skierowany przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, gdzie już w 2016 roku został powołany specjalny zespół prokuratorów i funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

- Jest to już siódmy akt oskarżenia w zakresie tzw. afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Akt oskarżenia dotyczy 13 oskarżonych. Łącznie zarzucono im 37 przestępstw, w tym przestępstw korupcyjnych, gdzie kwota korzyści majątkowych przyjętych przez urzędników Urzędu m. st. Warszawy przekracza dwa miliony złotych - przekazał prokurator Michał Ostrowski. Łączna szkoda wyrządzona w zakresie tego aktu oskarżenia przekracza 90 mln zł.

Oskarżonych zostanie sześciu urzędników warszawskiego ratusza, czterech radców prawnych, jeden notariusz i dwóch handlarzy roszczeń.

We wtorek raport z prac komisji reprywatyzacyjnej

Zbigniew Ziobro wspomniał również o współpracy z komisją reprywatyzacyjną pod przewodnictwem Sebastiana Kalety. - Działaliśmy dwutorowo. Zdecydowałem się powołać komisję weryfikacyjną, która zajmowała się tym samym problemem od innej strony - powiedział.

- Ten akt oskarżenia jest kolejnym dowodem na to, jaka wielka patologia miała miejsce w Urzędzie m.st. Warszawy - podkreślił Sebastian Kaleta.

Dodał, że komisja zajmuje się usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

- W zakresie prac komisji weryfikacyjnej jutro zaproponuję treść raportu z naszej 2,5-letniej pracy. Szczegółowo odniesiemy się do kwestii, które badała prokuratura, jak również temu kluczowemu elementowi: jak mogło dojść w Warszawie, w szczególności w latach 2009-2016 do wykwitu tak patologicznego systemu korupcyjnego - zapowiedział Sebastian Kaleta.