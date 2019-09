Danuta Hübner krytykuje obietnice PiS: Dobrze jest posłuchać ludzi, którzy trochę rozumieją ekonomię

niktwazny126 godzinę temu Oceniono 11 razy 5

Kto ma posłuchać? Prezes?? On wie najlepiej! Co go obchodzi ekonomia? Wystarczy, że dla niego na stare lata wystarczy, zapewne się zabezpieczył. A reszta Polaków i Polska? Przecież TKM, a po nas choćby potop...