Jarosław Gowin o słowach Jarosława Kaczyńskiego: "Nie powiedziałbym czegoś takiego"

aldealmi godzinę temu Oceniono 34 razy 34

Gorszego nihilisty niże ten zakompleksiony fuhrerek z Żoliborza to już dawno w Polsce nie było. Traktuje Kościół wyłącznie instrumentalnie, a czarna mafia też się boi utraty wpływów, więc idzie z nim pod rękę, choć wie, że on ma z Kościołem tyle wspólnego co piłka nożna z piłką do metalu. Ale proszę nie brać mojej wypowiedzi dosłownie....