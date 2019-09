Mateusz Morawiecki o programie opozycji: Nie bardzo jest z kim i o czym rozmawiać

antoszek22 godzinę temu Oceniono 12 razy 8

Mateo nie ma czasu na rozmowy z opozycją bo cały czas szuka projektu pasującego do tego kawałka blachy , który ostatnio odnalazła policja a który poświęcił 4 lata temu by uratować przemysł stoczniowy .



na marginesie nie mówił wtedy czy chodziło mu o polski czy np. amerykański.

W dodatku musi znaleźć kasę na mur który buduje Trump na granicy z Meksykiem by spełnić obietnicę Dudy , że wybudujemy Donaldowi jego fort o którym marzył od dziecka.