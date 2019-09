Sondaż. PiS z samodzielną większością. Koalicja Obywatelska przegrywa 17 punktami procentowymi

urian 25 minut temu Oceniono 6 razy 4

Jeśli kandydaci na posłów z KO słuchali wczoraj Kaczyńskiego, to może dotarło do nich , że jeśli PiS wygra to nie zawaha się posłać do więzień tych, którzy im przeszkadzają, głównie polityków opozycji. Może wizja, że moga wylądować za kratami ich otrzeźwi i wezma sie do roboty. Czy ktoś widział plakaty kandydatów KO ? Czy ktoś przeczytał zaproszenie na spotkanie z kandydatem KO ? A na Podkarpaciu na każdym płocie już wiszą banery z kandydatami PiS. Że KO nie ma pieniędzy ? No to niech kandydaci KO zapłacą za plakaty ze swoich pieniędzy. Diety poselskie przez 4 lata chcieliby brać, ale zainwestować własne pieniądze to już nie. Niech rusza tyłki i jeżdżą po miasteczkach i wsiach zamiast oglądać głupie seriale czy grillować w ogródkach. Do roboty !!! I schowajcie skutecznie tego Schetynę, nieroba i przygłupa.