Kandydatka PiS podaje się na banerach za mieszkankę wielu miast. Teraz odpowiada posłowi PO

Sensacja na miare POmylony z czerskiej. Osmieszaja sie ci pozal sie Boze "dziennikarze" z regularnoscia szwajcarskiego zegarka.

A dzis uslyszelismy kolejne wielkie slowa ksiedza arcb. Jedraszewskiego. To byl ponownie bardzo mocny, dobry i godny glos arcb. Ojciec jest naszym liderem i duchowym przewodnikiem! Niech dobry Bog po stokroc wynagrodzi.

Lewactwo sie panoszy jak chce, a ja sie pytam kiedy wreszcie zaczniemy penalizowac propagande ideologii LGBT?

Mamy czekac az pedofile beda mieli swoje marsze rownosci? PiS duzo gada i obiecuje a poki co zwyrodnialcy biegaja z golymi du.ami po ulicach polskich miast.

Grupa cwaniaczkow obwolala sie obroncami tzw. lgbt i z niebywala perfidia podzega do nienawisci przeciw wszystkiemu co polskie i katolickie. Ataki na osoby duchowne sa bezprecedensowe. medialna nagonka lzeMediow (z czerska i oszustami z lzeTVN w awangardzie) by splugawic wszystko co nasze i tradycyjne osiagnela poziom Himalajow hejtu. Tak cynicznej, wstretnej i podlej holoty jak piewcy ideologii LGBT swiat jeszcze nie widzial. Gorszej swoloczy nawet ze swieca sie nie znajdzie!

Czas wreszcie postawic tame i zdelegalizowac to zgnile towarzystwo raz i na zawsze.