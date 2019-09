Ze Zgierza, Pabianic czy Sieradza? Kandydatka PiS na banerach podaje się za mieszkankę wielu miast

Olga Kołoszczyk to ważna polityk w sieradzkich strukturach PiS. Jest Przewodniczącą Powiatu Sieradzkiego, szefową lokalnych struktur partii i dyrektorką biura wicemarszałka Senatu Michała Seweryńskiego. Teraz startuje do Sejmu z 14. miejsca sieradzkiej listy. Kołoszczyk najwyraźniej postanowiła "targetować" swoją kampanię pod kątem mieszkańców kilku miast. Zauważył to Karol Rajewski, były burmistrz Błaszek.

Sieradz. Kontrowersje wokół banerów kandydatki PiS

"Moralność w PiS...Kandydatka z ....no właśnie skąd? Mieszkańcy wielu miejscowości w regionie przecierają oczy ze zdumienia widząc banery pewnej mieszkanki gminy Błaszki. Jedynie ponoć ludzi z WARTY nic już nie jest w stanie zdziwić..." - napisał na Facebooku Rajewski (pisownia oryginalna).

Samorządowiec do swojego wpisu dołączył 11 zdjęć rozwieszonych w różnych miejscach plakatów Olgi Kołoszczyk. Uwagę przykuwa to, że na każdym z nich jest inna miejscowość. I tak dowiadujemy się, że lokalna polityk jest z Błaszek, Pabianic, Warty, Sieradza, Klonowej, Łęczycy, Wróblewa, Goszczanowa, Wielunia, ze Zgierza i Złoczewa.

"Kiedy chcesz otrzymać darmowy miesiąc na Netfliksie"

Komentujący na profilu Rajewskiego nie szczędzili kpin. "Kiedy zakładasz nowe konta, żeby otrzymać darmowy miesiąc na Netfliksie" - czytamy w jednym z komentarzy. Inny użytkownik napisał z kolei: "Z Łowicza też jest". "Ogólnie idzie się domyślić, że pani chodzi o okręg, ale wygląda to fatalnie. Jakby chciała powiedzieć 'Mieszkańcy Sieradza/Warty/Złoczewa/itd. głosujcie na mnie, bo jestem z waszej miejscowości'. Taki kabaret trochę" - komentuje kolejna osoba.

Do sprawy odniósł się na Twitterze także poseł PO Cezary Tomczyk. "A oto kandydatka do Sejmu z... no właśnie. Z PiS. Reszta to bujda w zależności od miasta. Poziom wiarygodności jak TVP Info, przeniesione na wyborczy baner" - napisał polityk.