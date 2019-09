Prezes PiS mówił na konwencji o modelu rodziny. Sienkiewicz: Kaczyński, nic nie rozumiesz

W długim przemówieniu na konwencji w Lublinie Jarosław Kaczyński mówił dużo o fundamentalnych wartościach dla jego ugrupowania. W wywodzie oprócz narodu, Kościoła i wolności pojawiła się rodzina. - Jedna kobieta, jeden mężczyzna, w stałym związku, i ich dzieci. To jest rodzina. Taki model rodziny ma dzisiaj wielu przeciwników, rodzina tak rozumiana jest atakowana. Atakowane są naturalne różnice między ludźmi, między kobietami a mężczyznami - stwierdził Kaczyński.

Sienkiewicz do Kaczyńskiego: Nic nie rozumiesz

Na jego słowa uwagę zwrócił m.in. Bartłomiej Sienkiewicz, "jedynka" Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskiem i były szef MSW. "W Polsce rok w rok jest 60 tys. rozwodów. Dzieci na ogół zostają z matką. Według Jarosława Kaczyńskiego to nie jest rodzina. Sam w dzieciństwie przez to przeszedłem. W imieniu swoim i mi podobnych mówię: Kaczyński nic nie rozumiesz. Mniej niż nic. I nie masz prawa tak mówić" - napisał na Twitterze.

Konwencja PiS w Lublinie i garść obietnic

W sobotę w Lublinie odbyła się konwencja programowa PiS. Z ust Kaczyńskiego padły trzy nowe obietnice: podwyżka do 2024 r. minimalnej pensji do 4 tys. zł, 14. emerytura i pełna dopłata od hektara dla rolników. Z kolei Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. wprowadzenie ZUS-u liczonego w proporcji do dochodu i podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tysięcy euro do miliona, a w przyszłości do dwóch milionów euro, a także wybudowanie 100 obwodnic dla mniejszych i większych miast.