Kaczyński grzmiał o rodzinie i nihilizmie na konwencji PiS. "Włos się jeży na głowie", "Jarek, kończ"

sil.m 2 godziny temu Oceniono 39 razy 29

To już było:

-3 mln mieszkań

-premie ministralne Beci – „bo im się należały”

- maybach oj-dyra podarowany przez bezrobotnego

- 30 mln „na bank” Chrzanowskiego z KNF

-wspaniałe zarobki dwórek Glapy

-utajnienie list poparcia pisich „Psów I Suk” do KRS bo niejeden ma na imię burek , azorek itp.

- rola srebrnego dewelopera od „kaczy tower” z łapówką dla czarno sukienkowego w tle

-działki rolne slajda darowane bezrobotnej żonie dziwnie pozyskane od biskupa

- comiesięczne dowody wpłaty na konta don Antonia i jego towarzyszy zamiast dowodów na zamach smoleński

- air taksówki drugiego w państwie {kuchcińki-travel} , obłudne i pełne hipokryzji okrzyki pis-jajcarzy

-1,4 bln zł na inwestycje –a Pelagi nuci ,że w kabzie pozostał bilon bo hossa inwestycyjna trwa.W Bawarii podkarpackiej robią już e-busy lecz wojsko wozić będą szwabskie Man-y, 1mln elektromobili robi tłok na drogach spartaczonych przez Donka w czasach „ruiny”a w dolinie krzemowej na Śląsku reanimować będziemy przedpotopowe ruskie czołgi. W stoczni Szczecin stępka wielkiego promu bałtyckiego dalej rdzewieje a wymyślono i pokazano suwerenowi kadłub lodołamacza rzecznego pospawanego taśmami papierowymi – cud techniki XXI wieku . Nowa propozycja urodzona po smakowitej kolacyjce u odkrycia towarzyskiego Julii Wolfgangowej w apartamencie za który płacimy 60 tyś. rocznie to po 22 mostach Slajda jest 100 obwodnic i remont 150dworców PKP

Wszystko by przykryć:

- hejt płynący z ministerstwa i otoczenia „zera„

- afer pedofili w KK słowami :„precz od naszych dzieci” i „tęczowa zaraza” a pomijanie pijaństwa, przemocy , skoków w bok i rozpusty w sakramentalnych małżeństwach o czym zapomina bezdzietny dziadzio i wielu „wujków-tat” \z grona KK\ co jest przyczyną , że dzieci do adopcji jest coraz więcej i wprowadzić jako wzór : model rodziny wg PIS-dków: samica jest w domu do mycia garów, a samiec może ją walić w ryj , gdy jest nieposłuszna. Przykładem ma być rodzina bezdzietnego zawistnego dziadzia z kotem, związki bratanicy - latawicy która nie wie kto jest ojcem jej dzieci oraz wuj Wilhelm co to AK-ów wysyłał na spacer za Kołymę lub z kulką w potylicy do dołów na łączce. Dlatego nie bywa na uroczystościach uczczenia Pileckiego, Fildorfa „Nila”, Inki, obrońców wybrzeża i innych polskich patriotów a Adrian i Slajd tracą pamięć by wskazać prawdziwych oprawców AK-ów

. „Kacyk o słusznym wzroście” i jego jajcarze wiedzą, że po wyborach on i wielu będzie dziękować za możliwość przydziału na pasiak , pryczę i wikt szpitala publicznego w ośrodkach wypoczynkowych w Rawiczu lub Wronkach oraz nacjonalizacja tego co schowali w stodole, wpłacili na konta na C. lub w L..– stąd bierze się ich wzmożone i podszyte nienawiścią do obywateli działanie.