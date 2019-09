Rzeczniczka SLD mówiła o Trybunale Stanu dla Tuska i Kopacz. Przemyślała sprawę i przeprasza

Anna Maria Żukowska gościła w piątek wieczorem w "Gościu Wiadomości" na antenie TVP Info. Program prowadziła Danuta Holecka, a adwersarzem Żukowskiej był Bartosz Kownacki z PiS. Pierwsze pytanie Holeckiej dotyczyło ustaleń sejmowej komisji śledczej ds. VAT i jej wniosku o postawieniu przed Trybunałem Stanu Ewy Kopacz i Donalda Tuska.

Żukowska przyznała, że Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu

- Jeżeli rzeczywiście tak jest, że premierzy wiedzieli o tych lukach, o tym, że VAT ucieka, nie przeprowadzili działań, które by nadzorowały to w należyty sposób, jeżeli rzeczywiście komisja, a wierzę, że dokonała tego w w sposób rzetelny, znalazła takie dowody, to oczywiście jest to powód do postawienia takiej tezy - powiedziała Żukowska.

- Bardzo się cieszę, że opozycja ma takie zdanie jak Prawo i Sprawiedliwość - powiedział Kownacki.

Holecka następnie przywołała słowa Tuska o tym, że to jego rząd wprowadził zapory ws. luki VAT-owskiej. - Wprowadził szczątkowe mechanizmy. My również pod koniec kadencji poprzedniej sygnalizowaliśmy, że to jest niewystarczające i pieniądze uciekały - odpowiedziała na to Żukowska.

Rzeczniczka SLD stwierdziła następnie, że trybunał należy się też politykom PiS. - Żeby nie było tak słodko, my będziemy wnioskować o Trybunał Stanu dla tych wszystkich, którzy łamią praworządność. Po równo obdzielimy swoim poparciem wnioski dotyczące braku nadzoru w luce VAT-owskiej jeżeli chodzi o premierów z PO, jak również jesteśmy za tym, że pan Ziobro zasługuje na Trybunał Stanu - powiedziała.

"Popełniłam błąd. Przepraszam"

Żukowska zmieniła jednak zdanie. W sobotę rano w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przyznała, że jej wypowiedź była błędna. "Występując wczoraj w programie Gość Wiadomości popełniłam błąd wypowiadając się na temat wniosków i trybu pracy komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Nie powinnam była stawiać żadnych hipotez. Nie mam i moja partia nie ma do efektów pracy tej komisji zaufania i nie popieram stawiania Donalda Tuska oraz innych osób przed Trybunałem Stanu. Przepraszam za błąd" - napisała. Dalej w oświadczeniu czytamy: "Jednocześnie przypominam, o czym mówi SLD i co ja podkreślałam wielokrotnie, także wczoraj na antenie, że dla nas jednym z kluczowych elementów przywrócenia praworządności w Polsce jest postawienie przed TS odpowiedzialnego za łamanie praworządności Zbigniewa Ziobry".