Jarosław Kaczyński o planach na przyszłość: Dobrze mi w funkcji prezesa partii

robson15 pół godziny temu Oceniono 9 razy 5

Idealnie się kurdupel ustawił. Za nic nie odpowiada jako szeregowy poseł a praktycznie rządzi wszystkim. Nic a nic nie wierzę w jego dobre intencje. Jest to człowiek przepełniony nienawiścią, chory na władzę. Człowiek który nie znosi żadnej krytyki do tego mściwy. Chyba nikt normalny nie ma wątpliwości o co mu chodzi. Jego marzeniem jest kraj w którym panuje dyktatura jednej partii jednego wodza czyli Kaczyńskiego. Dobiera sobie miernoty obsypuje zaszczytami i posadkami, którymi łatwo może sterować. Choć z drugiej strony jest zagadką że tak wielu ludzi uwierzyło w chore wizję tego człowieka. Niezbyt dobrze świadczy to o sporej części społeczeństwa.