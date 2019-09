Kaczyński chwali premiera za "nieprawdopodobną odporność fizyczną". Opowiada też żart o Morawieckim

def11 godzinę temu Oceniono 24 razy 8

"Wie pan, po naszej partii krąży taki żart: co by wyszło, gdyby ktoś mający brzydkie intencje naciął brzytwą rękę pana premiera? Przewody! "



Tak panie prezesie, tyle że to nie żart, to prawda, a to są przewody którymi premier podłączony jest bazy na Nowogrodzkiej. Stąd zupełnie zrozumiałe jest, że "nie poluje" panna żadne stanowiska, bo po co ? Wystarczy siedzieć sobie w bunkrze i za pomocą takich przewodów sterować sobie, bez żadnej odpowiedzialności, premierem, prezydentem, prezesem TK czy przewodniczącym KRS i marszałkami parlamentu oraz każdym ministrem.

Lepszego stanowiska w państwie PiS nie ma.