Krzysztof Łapiński w Porannej rozmowie Gazeta.pl: Wybory europejskie zdefiniowały kampanię do parlamentu

lukasz_patrykus 14 minut temu 0

wszystkie niedojdy, nieudacznicy, ciemniacy, klesze sługi co to myślą że wystarczy się modlić i samo z nieba spadnie, geszefciarze, kombinatorzy etc zawsze będą glosować na PiS bo on im gwarantuje kasę z budżetu i bezkarność...

nieważne że powoli rośnie pokolenie debili bez szkoły, bo trudno obecny system nazwać edukacja, ludzie zaczynają umierać na choroby, które w Europie zachodniej są w 100% uleczalne i opanowane, rośnie pokolenie patologii, która nigdy nie widziała żeby rodzice pracowali, mnóstwo kobiet opuściło rynek pracy i za kilka lat będziemy mieli tysiące kobiet z jakimiś minimalnymi emeryturami socjalnymi o ile w ogóle cokolwiek dostana itd itp Wenezuela także nie upadla w rok czy dwa, nie ma za to takiego kraju na świecie gdzie by można było żyć na kredyt na wieki wieków