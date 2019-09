PO skończy bojkot TVP Info? Stacja dotarła do wewnętrznej uchwały partii

gaius 16 minut temu Oceniono 6 razy 4

Małgorzata Kidawa Błońska na pytanie Roberta Mazurka: Jaki jest program Platformy Obywatelskiej w sprawie uchodźców dziś Małgorzata Kidawa Błońska odpowiada : „Platforma jest za tym żeby zrealizować te zobowiązania i to do czego zobowiązał się rząd Polski kiedy Premierem była Ewa Kopacz” a przypomnę chodzi tu o osiedlanie tysięcy migrantów w programie stałej przymusowej relokacji islamskich migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu którzy mieli dostać za darmo bardzo duży socjal mieszkania służbę zdrowia edukacje oraz inne profity w momencie gdy Politycy rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego mówili, że niema i nie będzie pieniędzy dla polskich dzieci na program 500+



Odpowiedź ta padła już gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości zablokował program stałej przymusowej relokacji do Polski migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.