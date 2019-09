Grzegorz Schetyna o wystawieniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: Premier powinien być z Warszawy

qznia 11 minut temu Oceniono 3 razy 1

Schetyna był gościem Beaty Lubeckiej w porannym programie Radia Zet. Dziennikarka poprosiła go o wymienienie sześciu punktów programu wyborczego, nazywanego „sześciopakiem Schetyny”. Okazało się to wyzwaniem nie do pokonania. Pytany o trzeci punkt programu, Schetyna odpowiedział:



Trzeci punkt to na pewno jest smog, zmiany klimatyczne, wszystko co związane ze środowiskiem.



Problem polega na tym, że punkt nr 3 programu KO dotyczy… służby zdrowia. Ten element Schetyna umieścił w punkcie piątym.



W piątym punkcie powiedziałbym o wszystkim co… o służbie zdrowia jeszcze… powiedziałbym o onkologii



— powiedział lider PO.



Punkt nr 5 dotyczy polskiej szkoły.