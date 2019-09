Sondaż IBRiS: PiS zdobywa dwa razy więcej głosów niż KO. W Sejmie także Lewica i PSL

obeznany 15 minut temu Oceniono 29 razy 13

Wierzyć się nie che, że po odzyskaniu wolności, wejściu do Unii i do NATO ten głupi naród SAM zafunduje sobie rodzimą wersję bolszewizmu i to w groteskowym katolskim(!) wydaniu.



Cóż za ironia losu.