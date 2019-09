Kłótnia w PE. Beata Kempa do Timmermansa: Przeżyliśmy sowieckich komisarzy, przeżyjemy i pana

W czwartek 5 września wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił w europarlamencie o niedopuszczalnej nagonce na sędziów w Polsce. Jego wypowiedź spotkała się z ripostą europosłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzucali mu atak na Polskę.

Na posiedzeniu parlamentarnej komisji swobód obywatelskich wiceszef Komisji mówił, że nagonka na sędziów rozpoczęła się wtedy, kiedy ich przedstawiciele przyjechali do Brukseli, aby z nim porozmawiać. - Jakich czasów dożyliśmy, by dochodziło do takich sytuacji? - pytał Frans Timmermans. Mówił też o łamanych zasadach praworządności podczas reformowania wymiaru sprawiedliwości i o upolitycznieniu sądów przez Prawo i Sprawiedliwość. Europosłowie Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki i Beata Kempa przekonywali, że rząd PiS został wybrany w demokratycznych wyborach.

Nie można wykorzystywać argumentu demokracji, ponieważ ma się większość, nie zważając na zasady rządów prawa. Ten argument jest nie do zaakceptowania, bo to jest argument, który był wykorzystywany przez dyktatorów w latach 30. w Europie

- powiedział Frans Timmermans. - Pozwólcie, że przypomnę, iż każde podłe orzeczenie nazistowskich sądów było oparte na prawie. Były one w fundamentalnej sprzeczności z praworządnością, prawami podstawowymi, ale były oparte na prawie - dodał po chwili.

Te słowa rozsierdziły europosłankę Beatę Kempę, która zarzuciła Timmermansowi, że jest nieobiektywny i broni wymiaru sprawiedliwości, który nie był reformowany od czasów komunizmu.

Pan Timmermans po prostu nienawidzi Polski. Moim zdaniem nie ma żadnych kwalifikacji do pełnienia funkcji komisarza i może mieć problemy ze sprawowaniem urzędu ze względu na absolutną nienawiść w stosunku do Polski, Węgier i innych krajów, które wychodzą z komunizmu

- mówiła.

Następnie Kempa zwróciła się do wiceszefa Komisji Europejskiej słowami:

Panie przewodniczący Timmermans, pan skupił się głownie w swoim raporcie na ataku na Polskę, Węgry i inne kraje, które wychodzą z komunizmu. Pan broni wymiaru sprawiedliwości, który nie był reformowany od czasu odzyskania przez nas niepodległości po 89 roku.

Przeżyliśmy komisarzy sowieckich, zapewniam pana, że przeżyjemy również pana.

Podczas posiedzenia komisji Timmermans zapewnił, że Komisja Europejska zrobi wszystko, by "spełniać rolę strażnika europejskich traktatów. - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoich orzeczeniach mówi, jak ważna jest niezależność wymiaru sprawiedliwości. Wyzwania w zakresie praworządności dotykają rdzenia Unii Europejskiej i są zagrożeniem dla naszej tożsamości i dla wartości, na których nasz projekt się opiera - podkreślał.

Timmermans pozostanie na kolejną kadencję w nowej Komisji i będzie jej wiceprzewodniczącym, ale nie ma jeszcze decyzji jakie zadanie zostanie mu przydzielone. Wydaje się mało prawdopodobne, aby w nowej Komisji był odpowiedzialny za kwestie praworządności. W komisji praworządności najprawdopodobniej zastąpi go czeska kandydatka Vera Jourová. Podobnie jak Timmermans, ona również w przeszłości krytycznie wypowiadała się o wprowadzanych przez PiS reformach sądownictwa, a rząd Jarosława Kaczyńskiego nazywała "reżimem".