Senator Jan Dobrzyński został wyrzucony z PiS. Założył komitet "Zjednoczona Prawica"

O tym, że Jan Dobrzyński został wyrzucony z PiS, pierwszy poinformował "Kurier Poranny". Z doniesień portalu wynika, że senator zdecydował się na start w wyborach parlamentarnych 2019 z własnego komitetu wyborczego, bo Prawo i Sprawiedliwość wystawiło innego kandydata - Mariusza Gromkę.

REKLAMA

Jan Dobrzyński nie jest już członkiem PiS. "Nie słynął jako aktywny senator"

Jak informuje interia.pl, decyzja o wyrzuceniu Jana Dobrzyńskiego z PiS zapadła 3 września, czyli w ostatnim dniu zgłaszania kandydatów w wyborach parlamentarnych. Dobrzyński nie został kandydatem PiS, dlatego założył komitet o nazwie "Zjednoczona Prawica" i stara się o mandat senatora z okręgu nr 60 (Białystok). W ten sposób z pewnością odbierze część głosów startującemu z list PiS Mariuszowi Gromce.

- Jan Dobrzyński nie słynął jako aktywny senator. Nie został wystawiony w wyborach ze względu na pewne zachowania, które były opisywane w mediach. Nie przystoją one osobom sprawującym mandat publiczny - w rozmowie z "Kurierem Porannym" skomentował sprawę poseł Dariusz Piontkowski, szef podlaskich struktur PiS.

Sam Dobrzyński tłumaczył dziennikarzom, że wiele osób namawiało go do startu w wyborach i po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw postanowił, że nie może zawieść ludzi, którzy do tej pory na niego głosowali.

Białystok. O mandat senatora walczy czworo kandydatów

Jan Dobrzyński będzie walczył o mandat senatora w Białymstoku z trzema innymi kandydatami. Jego konkurentami są: Mariusz Gromko z PiS, Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej oraz Wanda Jankowska, startująca z komitetu wyborczego Kukiz'15 do Senatu.