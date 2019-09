Danuta Waniek zrezygnowała ze startu w wyborach. Rozsierdziła ją "piątka" dla Krzysztofa Liedela

Warszawskie listy Lewicy miały być skonstruowane na zasadzie następującego suwaka: pierwsze miejsce dla Lewicy Razem, drugie dla SLD, trzecie dla Wiosny, czwarte znów dla Lewicy Razem – i wreszcie "piątka niezgody".

Waniek: Liedel nie miał nigdy nic wspólnego z SLD

Danuta Waniek w rozmowie z PAP przyznała, że czuje się urażona, ponieważ w ostatniej chwili próbowano przesunąć ją z obiecanego piątego miejsca na dalsze, zaś zaklepaną piątkę dostał Krzysztof Liedel, dyrektor w BBN i dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

- To, co zadecydowało o tym, bo była mowa o piątym miejscu na liście warszawskiej i z tym bym sobie dała radę, ale dowiedziałam się, że to miejsce zajmie człowiek, który z SLD nie miał nigdy nic wspólnego – powiedziała rozżalona Danuta Waniek.

Żukowska: nie miał nic wspólnego z SLD, ale to nie musi być wada

Sprawę skomentowała w rozmowie z Gazeta.pl rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Anna Maria Żukowska.

- Pani Danuta Waniek zrezygnowała ze startu, ponieważ chciała mieć wyższe miejsce, niż było to możliwe przy konieczności znalezienia miejsc na listach dla kandydatów z trzech różnych ugrupowań. Najważniejsze miejsca już zostały rozdane, łącznie z warszawską piątką – a my mogliśmy zaproponować pani Waniek dalsze miejsce, które najwyraźniej uznała za mało prestiżowe.

Zapytana o to, czemu akurat to Krzysztof Liedel, rzeczywiście niekoniecznie kojarzony wcześniej z lewicą, dostał dobre miejsce na warszawskiej liście, stwierdziła: - Jest przede wszystkim specjalistą w swoim fachu, cieszy się autorytetem w środowisku służb mundurowych. Ma więc szansę wejść do Sejmu przy założeniu, że uda się ugrać dla SLD trzy mandaty z Warszawy. Krytyków nic nie zadowoli - jedni będą narzekać, że na listach są sami znani od dawna politycy, inni – że stawiamy na fachowców, a nie na działaczy.

Rzeczniczka dodała także, że rekomendacje do startu w wyborach Liedel otrzymał nie od SLD, lecz od Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.